Трент Александър-Арнолд е приел провала в Реал Мадрид: Вече гледа към Англия

Трент Александър-Арнолд осъществи мечтания си трансфер в Реал Мадрид, където освен да защитава емблемата на един от най-големите клубове в света, е и съотборник с един от най-близките си приятели Джуд Белингам. Но откакто пристигна на "Сантиаго Бернабеу" през 2025 г., неговата форма не е същата като тази, която показваше в Ливърпул. Според някои медии на Острова неговото време при "кралете" е изтекло и той вече гледа към завръщане във Висшата лига.

Трент Александър Арнолд може да отиде в Челси

В момента в световния футбол няма много налични крайни защитници на пазара, които да имат качествата да представляват големите клубове. Именно това е един от проблемите на Ливърпул, откакто Трент напусна. Английският национал вече беше свързан със завръщане на "Анфийлд", но според последните информации на Острова, друг клуб от традиционния топ 6 на Висшата лига също има интерес към него. Става въпрос за Челси, където зоната на десния краен защитник също е проблемна.

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Трент не е доволен от позицията си в Реал Мадрид

Освен че самият Арнолд не играе на ниво в Реал Мадрид, той не получава много шансове за изява и от тримата мениджъри, които водиха "кралете" от лятото на 2025 г. насам. В момента Жозе Моуриньо е начело на "белите" и залага предимно на Дензъл Дъмфрис, като вече е набелязал друг десен бек от Висшата лига за евентуален заместник на Трент. Англичанинът не е доволен от статута си в състава на Реал Мадрид и това също би допринесло за евентуална раздяла с клуба.

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