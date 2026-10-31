България остави тазгодишния носител на "Златната топка" извън топ 5

Българският вот в класирането за "Златната топка" през настоящата година е отишъл за звездата на Реал Мадрид - Килиан Мбапе. Това показаха резултатите от начина, по който е станал изборът, разкрит от организаторите от "France Football". Родната квота е използвал журналистът Румен Пайташев. В крайна сметка Мбапе остана на втора позиция зад новия носител на наградата - Хари Кейн. Разликата помежду им е едва 28 точки, което е една от най-близките надпревари в историята.

Вотът на България в надпреварата за "Златната топка"

Българската тройка за "Златната топка" е Килиан Мбапе, Родри и Лионел Меси, като първият получава - 15 точки, вторият - 12, а третият - 10. Интересно е, че родният представител е посочил победителя Хари Кейн едва на осма позиция, което му носи само 3 точки от вота. Пред него Пайташев е наредил Ерлинг Холанд, Хвича Кварацелия, Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес. Последните две места са за Витиня и Феран Торес.

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Класирането на Румен Пайташев:

1. Килиан Мбапе

2. Родри

3. Лионел Меси

4. Ерлинг Холанд

5. Хвича Кварацхелия

6. Ламин Ямал

7. Лаутаро Мартинес

8. Хари Кейн

9. Витиня

10. Феран Торес

Иначе от "France Football" разкриха, че Хари Кейн е номер 1 във вота на 40 страни от общо 100, докато Мбапе има 23 първи места. Първо място има още за Ламин Ямал, Родри, Лионел Меси, Хвича Кварацхелия, Майкъл Олисе, Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Хари Кейн е посочен в 98 вота, но го няма в десетката на Кот д'Ивоар и Мексико, а Мбапе не фигурира в десетката на представителите на Шотландия, Гърция и Украйна.

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