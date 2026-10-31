България остави тазгодишния носител на "Златната топка" извън топ 5

Българският вот в класирането за "Златната топка" през настоящата година е отишъл за звездата на Реал Мадрид - Килиан Мбапе. Това показаха резултатите от начина, по който е станал изборът, разкрит от организаторите от "France Football". Родната квота е използвал журналистът Румен Пайташев. В крайна сметка Мбапе остана на втора позиция зад новия носител на наградата - Хари Кейн. Разликата помежду им е едва 28 точки, което е една от най-близките надпревари в историята.
Вотът на България в надпреварата за "Златната топка"
Българската тройка за "Златната топка" е Килиан Мбапе, Родри и Лионел Меси, като първият получава - 15 точки, вторият - 12, а третият - 10. Интересно е, че родният представител е посочил победителя Хари Кейн едва на осма позиция, което му носи само 3 точки от вота. Пред него Пайташев е наредил Ерлинг Холанд, Хвича Кварацелия, Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес. Последните две места са за Витиня и Феран Торес.
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Класирането на Румен Пайташев:
- 1. Килиан Мбапе
- 2. Родри
- 3. Лионел Меси
- 4. Ерлинг Холанд
- 5. Хвича Кварацхелия
- 6. Ламин Ямал
- 7. Лаутаро Мартинес
- 8. Хари Кейн
- 9. Витиня
- 10. Феран Торес
Иначе от "France Football" разкриха, че Хари Кейн е номер 1 във вота на 40 страни от общо 100, докато Мбапе има 23 първи места. Първо място има още за Ламин Ямал, Родри, Лионел Меси, Хвича Кварацхелия, Майкъл Олисе, Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Хари Кейн е посочен в 98 вота, но го няма в десетката на Кот д'Ивоар и Мексико, а Мбапе не фигурира в десетката на представителите на Шотландия, Гърция и Украйна.
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