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Манчестър Юнайтед е застрашен от изпадане след трагична загуба от Челси с дузпа и червен картон

31 октомври 2026, 16:30 часа 839 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Манчестър Юнайтед е застрашен от изпадане след трагична загуба от Челси с дузпа и червен картон

Манчестър Юнайтед вече е само на точка от зоната на изпадащите, след като загуби от Челси с 0:2. "Червените дяволи" и "сините" изиграха много динамично първо полувреме, което завърши при нулево равенство, след като беше отменен по един гол и на двата отбора. Но през второто полувреме Челси се развихри. Морган Роджърс откри след добър рейд през центъра на терена, а Коул Палмър удвои от дузпа. Последва още едно отменено попадение на Естевао, а до края на срещата друг гол не падна.

Ман Юнайтед и Челси изиграха страхотно първо полувреме

Манчестър Юнайтед и Челси започнаха срещата помежду си със страхотно темпо, като и двата отбора създадоха много положения пред двете врати през цялото първо  полувреме. Владението на топката беше почти поравно, но положенията на "червените дяволи" изглеждаха значителнопо-опасни. Възпитаниците на Майкъл Карик обаче дори не уцелиха вратата в повечето случаи. Въпреки това Челси откри резултата чрез Естевао, но голът бе отменен заради засада. Подобно нещо се случи и в другия край на терена в 34-ата минута. Матеус Куня отбеляза за Манчестър Юнайтед, но и неговото попадение не бе зачетено. Така първото полувреме завърши при нулево равенство.

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Манчестър Юнайтед - Челси

Чели попиля Ман Юнайтед през втората част

През второто полувреме футболистите на Челси изглеждаха много по-решени да вземат победата от тези на Манчестър Юнайтед. След като за пореден път "червените дяволи" загубиха топката в центъра на терена, тя стигна до Морган Роджърс. Със страхотен рейд през центъра на терена той стигна до вратата на Сене Ламенс и откри резултата в 50-ата минута. 9 минути по-късно Лисандро Мартинес си изкара жълт картон за задържане, а само 4 след това получи и втори жълт, съответно червен, картон, този път за удар с лакът. А с действието си той "изработи" и дузпа за Челси.

Коул Палмър удвои преднината на "сините" от бялата точка в 64-ата минута. Последва силен натиск от страна на възпитаниците на Шаби Алонсо до самия край на срещата. Още едно попадение на Естевао бе отменено заради засада само 7 минути след дузпата на Палмър. В началото на добавените 10 минути Брайън Мбемо отправи силен удар от дъгата на наказателното поле, но Майк Пендърс отби топката в напречната греда. В оставащите минути, въпреки многото шансове за Челси, друг гол не падна и "червените дяволи" загубиха с 0:2 от "сините".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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