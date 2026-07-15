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7 пъти по-малко от парите за "Евровизия": Властта отпусна средства за ремонт на паметника на връх Шипка

15 юли 2026, 15:56 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
7 пъти по-малко от парите за "Евровизия": Властта отпусна средства за ремонт на паметника на връх Шипка

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерство на културата за 2026 г., с което се отпускат средства за реставрация на Паметника на свободата на връх "Шипка". С проекта се одобрява финансиране в размер на 3 151 475 евро за обезпечаване на сключен договор за изпълнение на реставрационни и консервационни дейности и строително-монтажни работи по всички части на работен проект за обект: "Реставрация и консервация на фасадите на Паметника на свободата на връх "Шипка" в ПИ с идентификатор 83199.1.1, землището на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора".

Предоставянето на средствата ще осигури необходимата финансова обезпеченост за започване изпълнението на проекта, който от известно време беше в застой.

Символ на държавност и национална памет

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От пресцентъра на Министерски съвет пишат че Паметникът на свободата на връх Шипка е един от най-разпознаваемите символи на българската държавност, свободата и националната памет. Обектът е недвижима културна ценност с национално значение и представлява културно- историческо наследство с изключителна обществена значимост. Неговото опазване е задължение на държавата, произтичащо както от Закона за културното наследство, така и от обществения интерес за съхраняване на националната историческа памет.

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Реставрация Министерски съвет паметник на Шипка
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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