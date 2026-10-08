Най-емоционалният на прощаване с Меси: "Благодаря ти, ти си най-великият"

Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина в приятелската среща между "гаучосите" и Бенин. Суперзвездата даде две асистенции за първите две попадения и сам вкара третото за победата на южноамериканците с 3:0. След това Меси беше изпратен от всички на стадиона, а един от най-емоционалните беше полузащитникът на Манчестър Сити Енцо Фернандес.

Енцо Фернандес: "Ти си моят идол"

Енцо написа дълги прощални съобщения както към Меси, така и към Николас Отаменди. Ето какво написа халфа за Меси: "Лео. Мисля, че каквито и думи да използвам, те няма да са достатъчни. Ти си моят идол. Успях да сбъдна мечтата си да се запозная с теб, да играя рамо до рамо с теб и да стана шампион заедно с теб. Просто се надявам да можеш да се наслаждаваш на живота си. Не знам дали ще бъде в същата степен, в която ти ни караше да се наслаждаваме на нашия, защото това би било невъзможно, но просто искам да си щастлив. Наследството ти ще остане вечно за цялата страна. Благодаря ти, че издигна знамето ни до самия връх на света. Най-великият играч в историята е аржентинец".

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A reação de Antonella, esposa de Messi, durante as homenagens em sua despedida Aí cortam pro Enzo Fernández: https://t.co/JT5QFBn3gB — Sala12 (@OficialSala12) October 7, 2026

"Благодаря ти, Генерале!"

Фернандес се обърна и към Отаменди: "Няма много думи или определения за такъв момент. Бяхте с нас през целия ни живот - в хубавите и в трудните моменти, така че единственото, което остава, е да ви кажем "благодаря". Благодаря ти, Генерале! Беше удоволствие да споделим толкова много мигове на терена и извън него. Ти си огромна част от нашата история - повече от 10 години с този екип и заслужаваш най-доброто за всичко, което предстои".

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