Не каза себе си, нито Роналдо: Меси посочи най-великия спортист в историята

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси заяви кого смята за най-великия спортист в историята. Живата футболна легенда не посочи нито себе си, нито считания от мнозина за вечен конкурент на аржентинеца-Кристиано Роналдо.

Вдъхновен от сериала „Последният танц“, нападателят на Интер Маями каза, че Майкъл Джордан е най-великият спортист за всички времена. „Мисля, че когато става въпрос за спорт, Майкъл Джордан е най-великият. След като гледах сериала „Последният танц“, се вдъхнових и научих повече за това кой е той“, призна Меси, цитиран от SPORF.

61-годишният Майкъл Джордан е двукратен олимпийски шампион и 6-кратен шампион на НБА. По време на професионалната си баскетболна кариера той играе за Чикаго Булс и Вашингтон Уизардс. В същото време Джордан два пъти напуска спорта и два пъти се връща.

