Непреодолима стена! Вратарят, който стана герой за родината си на ЕВРО 2024

Мамардашвили изигра феноменален двубой, в който се отчете с цели 11 спасявания. Статистиката за очаквани голове (xG) на Чехия бе с показател 3.19, което означава, че за създадените си положения чешкият тим се е очаквало да отбележи над 3 гола. Това обаче не стана благодарение на грузинската "стена" Мамардашвили.

Giorgi Mamardashvili vs Czech Republic:



🧤11 saves

⛔️3.19 goals prevented



23 years of age. The Georgian Wall. 🇬🇪🧱 pic.twitter.com/52oyqNRN8e