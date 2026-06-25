Норвегия - Франция: Кога и къде да гледаме голямото дерби между Холанд и Мбапе на Мондиал 2026

Груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико е към своя край, но едно от големите дербита в нея все още не е изиграно. Франция и Норвегия взеха впечатляващи победи над останалите си съперници в Група I и сега дойде време отборите да се изправят един срещу друг. Водени от двете си перли в нападение Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе, на 26 юни Норвегия и Франция ще се срещнат в решаващия сблъсък, който ще определи кой ще оглави групата.

Норвегия - Франция: Начален час и ТВ

Както Франция, така и Норвегия, спечелиха двубоите си срещу Ирак и Сенегал. Двата тима си гарантираха излизане от групата с по 6 точки, но сега дойде време да разьберем кой ще спечели Група I, като се наложи над големия съперник. Тази среща е специална и по друга причина - Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе са двама от претендентите за голмайсторския приз на Мондиал 2026, като след първите два кръга и двамата са вкарали по 4 гола.

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От колко часа започва срещата между Норвегия и Франция?

Последният път когато Норвегия и Франция се срещнаха на футболния терен беше в приятелска среща през 2014 г. Тогава "петлите" победиха с 4:0. А срещата между двете страни на Мондиал 2026 е насрочена за 22:00 ч. българско време.

Коя телевизия ще излъчва мача между Норвегия и Француя?

Мачът между Норегия и Франция ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е БНТ. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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