Войната в Украйна:

Норвегия - Франция: Кога и къде да гледаме голямото дерби между Холанд и Мбапе на Мондиал 2026

25 юни 2026, 20:00 часа 996 прочитания 0 коментара

Груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико е към своя край, но едно от големите дербита в нея все още не е изиграно. Франция и Норвегия взеха впечатляващи победи над останалите си съперници в Група I и сега дойде време отборите да се изправят един срещу друг. Водени от двете си перли в нападение Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе, на 26 юни Норвегия и Франция ще се срещнат в решаващия сблъсък, който ще определи кой ще оглави групата.

Норвегия - Франция: Начален час и ТВ

Както Франция, така и Норвегия, спечелиха двубоите си срещу Ирак и Сенегал. Двата тима си гарантираха излизане от групата с по 6 точки, но сега дойде време да разьберем кой ще спечели Група I, като се наложи над големия съперник. Тази среща е специална и по друга причина - Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе са двама от претендентите за голмайсторския приз на Мондиал 2026, като след първите два кръга и двамата са вкарали по 4 гола.

Още: Защо Лео Меси носи Аржентина на гърба си?

Килиан Мбапе

От колко часа започва срещата между Норвегия и Франция?

Последният път когато Норвегия и Франция се срещнаха на футболния терен беше в приятелска среща през 2014 г. Тогава "петлите" победиха с 4:0. А срещата между двете страни на Мондиал 2026 е насрочена за 22:00 ч. българско време.

Коя телевизия ще излъчва мача между Норвегия и Француя?

Мачът между Норегия и Франция ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е БНТ. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Съсипаха Кристиано Роналдо в Португалия, но той затвори устите на хейтърите с голове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Франция отбор Килиан Мбапе Световно първенство по футбол 2026 Ерлинг Холанд Норвегия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес