Носител на „Златната топка“ за звезда на Байерн: Той е сред фаворитите за отличието – не в бъдеще, а тази година

Френското крило на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който направи страхотни мачове срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионската лига, е един от фаворитите за спечелване на „Златната топка“. Това заяви лауреатът за 2000 година Луиш Фиго, който е бивша звезда именно на Реал Мадрид.

Майкъл Олисе прави невероятен сезон

„Той е невероятен играч, направи разликата в мачовете с Реал. Прави изключителен сезон и е сред фаворитите за „Златната топка“, не в бъдеще, а тази година“, заяви португалецът преди церемонията по връчването на наградите „Лауреус“ в Мадрид, предаде АФП.

„Мисля, че е страхотна изненада, не само като индивидуално ниво, но и заради всичко, което прави за отбора. За всички фенове и хора, които обичат красивия футбол. Удоволствие е да се гледа как играе“, вярва Фиго.

Запитан за възможността Олисе да премине в Реал Мадрид, Фиго заяви, че това би било „трудна операция“, защото ръководителите на Байерн са затворили вратата.

