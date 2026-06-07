От Чикшулуб до Челябинск: 5 от най-големите удари на астероиди в историята на Земята

През цялата история на Земята астероиди са я удряли многократно – до днес на повърхността ѝ са открити над двеста ударни кратера (астроблеми), като списъкът нараства всяка година. Астроблемата представлява древен ударен кратер, образуван при сблъсък на голямо небесно тяло (астероид, комета, метеорит) със Земята.

Десетки и дори стотици астероиди редовно преминават доста близо до Земята, но не всички преминаващи небесни тела падат на земната повърхност. По-специално, според астрофизици от Челябинския държавен университет, от 1860 до 2018 г. на Земята са паднали 938 метеорита, повечето от които не са представлявали опасност.

Кратер Чиксулуб

Една от най-известните астроблеми е кратерът Чиксулуб. Преди десетки милиони години огромен астероид удари Земята тук с такава сила, че ударът му беше сравним с експлозията от 100 милиона мегатона тротил. Това е милиард пъти по-мощно от атомните бомби, хвърлени върху Хирошима и Нагасаки.

Кратерът Чиксулуб се намира на полуостров Юкатан в Централна Америка и е с диаметър приблизително 180 километра. Тази астроблема е оставена след астероид, по-голям от връх Еверест - този безпрецедентен удар на астероид се е случил преди приблизително 66,5 милиона години .

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Според хипотезата на Алварес, която се подкрепя от повечето съвременни учени, ударът на метеорита Чиксулуб е бил фатален за динозаврите. Експерти от НАСА смятат, че астероиди с диаметър над 10 километра са способни да унищожат целия живот на Земята. За щастие, подобни небесни тела се сблъскват със Земята приблизително веднъж на всеки 100-200 милиона години, а астероидът, паднал в Мексико, е последният регистриран случай на удар на такъв гигант върху Земята.

Тунгуски метеорит

Друг световноизвестен метеорит „кацна“ в Сибир преди 116 години. Този уникален астероиден удар доведе до унищожаването на обширна горска площ. На 30 юни 1908 г., около 7:00 ч. сутринта местно време, очевидци забелязали ярко светещ обект, който бързо се движел над река Подкаменная Тунгуска в днешния Красноярски край, движейки се от югоизток на северозапад. Ударът на астероида, оставяйки след себе си гъста следа от прах, бил съпроводен от оглушителен рев.

Скоро след това неидентифициран обект, по-късно наречен Тунгуски метеорит, експлодира на височина от 5 до 15 километра – експлозията е произвела между 10 и 40 мегатона тротил. Ударът на астероида предизвика земетресения в Иркутск и няколко европейски града. В същото време в Русия, много европейски страни и части от Азия са наблюдавани аномалии, причинени от смущения в магнитното поле на Земята.

Метеоритен кратер в Аризона. Аризонският кратер (Дяволският каньон, кратер Барингер) е голям метеоритен кратер в Аризона, САЩ. Той е с диаметър 1219 метра и дълбочина 229 метра. Тази астроблема се е образувала от удара на астероид с тегло 300 000 тона и диаметър между 30 и 50 метра. Тялото е ударило Земята със скорост от 45 000 до 60 000 километра в час, а експлозията му е била три пъти по-мощна от удара в Тунгуска астероидна буря.

Сихоте-Алин

На 12 февруари 1947 г. огнено кълбо прелетя с висока скорост над Приморие, насочвайки се от север на юг. То се разпадна във въздуха на множество фрагменти и изсипа огън върху тайгата в западните планини Сихоте-Алин. По-късно беше открито, че това е един от най-големите метеорити, регистрирани някога. Ударът на астероида беше съпроводен от ужасяващ рев, а широка димна следа остана видима във въздуха дълго време след това. Така очевидци описаха падането на метеорита.

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Мястото на удара на астероида е забелязано от пилоти, летящи от Улунга до Хабаровск. Те съобщават за явлението на геолози, които незабавно изпращат експедиция. Пристигналите изследователи са посрещнати от поразителна гледка: паднали и счупени дървета, разтопен сняг и множество кратери и проломи.

Членове на тази и последващи експедиции откриха огромен брой фрагменти и парчета от падналия метеорит, с тегло от няколко грама до няколко тона, разпръснати на площ от приблизително 30 квадратни километра. Общо бяха събрани приблизително 30 тона метеоритен материал.

Челябинският метеорит

Това небесно тяло избухна на 15 февруари 2013 г. в небето над Южен Урал. Челябинският метеорит се смяташе за с размери приблизително 19,8 метра преди удара и е тежал между 7000 и 13 000 тона. Според оценки на НАСА, мощността на експлозията, която се е случила, когато метеоритът е навлязъл в атмосферата на височина 23 километра над Челябинска област, е била приблизително 300-500 килотона - 20 пъти по-голяма от атомната бомба, хвърлена върху Хирошима.

Учените смятат, че метеоритът произхожда от главния астероиден пояс на Слънчевата система, регионът между орбитите на Марс и Юпитер. Изследванията разкриха, че ударилият астероид е обикновен хондрит от тип LL5 и е на възраст приблизително 4,45 милиарда години.

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