Как да спасим Земята от астероиди и защо още сме в сляпата зона: Отговор от учени

Според Центъра за изследване на обекти в близост до Земята (CNEOS) на НАСА, броят на известните астероиди в близост до Земята е надхвърлил 40 000. От тях 2533 са класифицирани като потенциално опасни астероиди (PHA).

Спасяването на Земята от астероиди

Сред големите тела, тези с диаметър над 1 километър, приблизително 90% от очакваната обща популация вече е открита: повече от 880 обекта от приблизително 934.

Ситуацията с „убийците на градовете“, астероиди по-големи от 140 метра, е по-лоша: открита е само 45–47% от очакваната популация. Конгресът на САЩ поиска 90% да бъдат достигнати до 2005 г. Експертите признават, че дори с обсерваторията Вера Рубин и космическия телескоп NEO Surveyor тази цифра ще бъде достигната най-много до края на 30-те години на 21-ви век.

Космически кораби ще предпазят Земята от астероиди. Основната дупка в планетарната защитна система е в посока към Слънцето. Именно оттам дойде метеоритът от Челябинск през 2013 г. 10 000-тонният астероид избухна в стратосферата с енергия 30 пъти по-голяма от тази на малка атомна бомба. Нито една обсерватория не го видя предварително: наземните оптични телескопи гледат само нощното небе и са напълно слепи през деня.

Инфрачервеният космически телескоп NEO Surveyor се разработва, за да се справи с тази заплаха. Докато е в космоса, той ще може да открива астероиди в земната орбита: такива обекти не отразяват слънчевата светлина, а излъчват топлина, която инструментите му ще засекат.

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До май 2026 г. всички компоненти на телескопа бяха завършени. В момента те преминават през финална интеграция и вакуумни термични тестове в чисти помещения в Съединените щати. Официалното изстрелване е отложено за септември 2027 г. (договорният краен срок е юни 2028 г.). Причината са съкращенията в бюджета от предишни години. При одобряването на бюджета за 2023 г. НАСА поиска 174,2 милиона долара за проекта, но получи само 39,9 милиона долара - намаление със 70%. Това забави разработката.

До изстрелването на NEO Surveyor, глобалната система за мониторинг остава сляпа за Слънцето. Нов метеорит от Челябинск може да пристигне оттам без предупреждение.

През септември 2022 г. НАСА проведе теста за пренасочване на два астероида (DART). Сондата, тежаща приблизително половин тон, се сблъска с астероида Диморфо – с диаметър 160 метра и тегло приблизително 5,5 милиона тона, със скорост от близо 22 500 км/ч. Кинетичният удар освободи енергия, еквивалентна на експлозията на три тона тротил. Орбиталният период на Диморфо около по-големия Дидимос беше съкратен с 32 минути. За първи път в историята човечеството ефективно промени траекторията на небесно тяло.

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Но този резултат повдигна нови въпроси. Професор Дейвид Джуит от Калифорнийския университет в Лос Анджелис публикува подробно проучване на удара през юли 2023 г. и посочи мащаба на проблема: „Ако искате да отклоните астероид дори 10 пъти повече, ще ви трябват 1000 сонди като DART, само за да постигнете същото малко отместване.“

Съществува и друг проблем. На изображения от Хъбъл, направени три месеца след удара, астрономите откриват десетки отчупени камъни с размери от 1 до 22 метра, които сега бавно се отдалечават от Диморфос. Това създава сериозен прецедент: ако в бъдеще се наложи спешно отклонение на голям астероид, кинетичният удар може да превърне едно тяло в рояк от фрагменти, които биха се изсипали върху Земята като метеоритен дъжд, дори ако основният обект мине покрай него.

За да проучи структурата на астероида и да проследи съдбата на изхвърлените скали, сондата Hera на ESA в момента е на път към системата Дидимос. През февруари и март 2026 г. космическият апарат извърши най-амбициозната си маневра досега: серия от изгаряния на двигатели увеличиха скоростта му с 367 м/с и изразходваха 123 килограма хидразин на борда. Благодарение на успешна траектория и маневра с гравитационно подпомагане близо до Марс, Hera ще пристигне на целта си през ноември 2026 г. - месец предсрочно.

Ключът към планетарната защита

Броят на известните обекти близо до Земята е нараснал от 200 на 40 000. Всяка нощ оператори като Грег Леонард ръчно анимират изображенията, търсейки движещата се точка, където всичко останало е неподвижно.

DART доказа, че е възможно да се промени орбитата на небесно тяло. През ноември 2026 г. Hera ще покаже как изглежда мястото на удара и накъде се насочват изхвърлените отломки. Концепцията R2DE положи теоретичната основа за координиране на бъдещи отбранителни мисии, но само теоретично.

Земята остава сляпа за Слънцето. NEO Surveyor, който би трябвало да затвори тази празнина, няма да бъде изстрелян до септември 2027 г. Дотогава сценарият от Челябинск може да се повтори всеки ден, без предупреждение. А въпросът кой би взел решението в случай на реална заплаха и как би било приложено, остава без отговор.

Рандал Хайман припомня, че нашата планета продължава да се върти в космическа стрелбище. Следващият изстрел от тъмнината може да се появи напълно неочаквано, но за първи път в историята имаме технологията да го забележим и хора, които гледат към звездите всяка нощ, за да се предотврати това.

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