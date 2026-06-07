Стрелба в мемориален парк край Сараево

В сараевското село Враца е станала стрелба, при която е ранен един човек, потвърди за босненския портал Klix.ba говорителката на полицията в Сараево Мерсиха Новалич. Стрелбата е станала в района на Мемориалния парк „Враца“, който в момента е ограден с полицейска лента. Полицията е на място и се води разследване, като не се предоставят повече подробности.

Слубжи от Република Сръбска също са на място

Освен полицаите от Министерството на вътрешните работи на кантон Сараево, има и полицаи от Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска, както и членове на Федералната полицейска администрация.

Мемориалният комплекс "Враца"

Мемориалният комплекс "Враца" е парк, посветен на жертвите от Втората световна война в Сараево , Босна и Херцеговина. Той обхваща 78 000 квадратни метра и е посветен на имената на над 11 000 мъже, жени и деца, убити по време на Втората световна война. Мемориалният парк е открит на 25 ноември 1981 г. в „Денят на държавността на Босна и Херцеговина“ в СР Босна и Херцеговина, отбелязващ датата, на която Държавният антифашистки съвет за национално освобождение на Босна и Херцеговина е провел първото си заседание през 1943 г. През 1996 г. паркът е систематично унищожен от изтеглянето на силите на ВРС след подписването на Дейтънското споразумение. ОЩЕ: Простреляният българин полицай в САЩ: Какво е състоянието му?