Нов скандал разтърси ФИФА и Инфантино: Знаели за нередовен играч, но го пуснали на Мондиала

Нов сериозен казус постави президента на ФИФА Джани Инфантино под напрежение само няколко месеца след противоречивото решение около американския национал Фоларин Балогун. Разследване на "Ню Йорк Таймс" и "Льо Монд" разкрива, че юристи на световната футболна централа са установили още през март, че вратарят на ДР Конго Лионел Мпаси не е имал право да представлява страната, но въпреки това санкция не е последвала.

Юристите на ФИФА препоръчали санкции

Мпаси е роден във Франция и е играл за френските национални отбори при юношите, включително на Световното първенство до 17 години през 2011-а. През 2021 г. конгоанската федерация започва процедура за промяна на спортното му гражданство, но според документите, цитирани от "Льо Монд", тя никога не е била завършена.

Юристите на ФИФА установили проблема на 9 и 10 март - три седмици преди решаващия междуконтинентален плейоф срещу Ямайка. Според вътрешните документи те препоръчали дисциплинарно производство, глоба за федерацията и шестмесечно наказание за Мпаси. Обсъждани били и значително по-тежки последствия, които можели да засегнат участието на ДР Конго в плейофа.

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Нищо от това не се случило. На 31 март ДР Конго победи Ямайка с 1:0 след продължения и се класира за първото си Световно първенство от 1974 г. Мпаси впоследствие участва и на самия Мондиал.

ФИФА отрича намеса на Инфантино

Особено чувствителен е въпросът дали ръководството на ФИФА е повлияло върху развитието на случая. "Льо Монд" твърди, че Инфантино и генералният секретар Матиас Графстрьом са били запознати със ситуацията. От ФИФА категорично отхвърлят предположенията, че президентът се е намесвал в дисциплинарната процедура.

Централата посочва още, че жалба на Нигерия по казуса е била обявена за недопустима по процедурни причини и решението впоследствие е станало окончателно.

Втори спорен случай само за няколко месеца

Разкритията идват след друг скандален казус от Мондиал 2026. Фоларин Балогун получи директен червен картон срещу Босна и Херцеговина, но ФИФА постави автоматичното му наказание от един мач под едногодишен изпитателен срок и той игра срещу Белгия.

Случаят предизвика още по-сериозни въпроси, след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е разговарял с Инфантино по темата. Тогава президентът на ФИФА заяви, че е обяснил на Тръмп, че дисциплинарните органи на централата са независими.

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