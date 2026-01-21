Обича алкохола и обикаля нощните клубове: Звезда на Реал Мадрид отвърна на "външния шум" (ВИДЕО)

Звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам отвърна подобаващо на критиките към него от последните седмици, че "обича алкохола прекалено много" и че е обиколил "всеки нощен клуб в Испания". Такива твърдения бяха направени от популярния влогър AuronPlay, който има над 29 млн. абонати в YouTube, а коментарите му за Белингам бързо обиколиха социалните мрежи. Футболистът на Реал отвърна с гол за Реал Мадрид при разгромната победа над Монако с 6:1 в Шапмионска лига.

Белингам вкара в Шампионска лига и направи жест как се налива с алкохол

Селд гола Белингам направи жест, с който имитира, че се налива с алкохол. По този начин той отговори на "външния шум" на критиците и определи празненствата си като "малка шега към феновете". "Изглежда, че всеки може да вземе камера, да каже каквото иска и целият свят просто да му повярва без доказателства", каза Белингам пред TNT Sports след мача от Шампионска лига във вторник.

"Мисля, че има два начина да го приемеш. Можеш да плачеш и да се оплакваш, или просто да се примириш и да се наслаждаваш. Жестът беше нещо като шега към феновете и към хората, които казват каквото си искат. Аз знам истината и знам какво наистина се случва в личния ми живот. Знам какво давам на играта и какво се опитвам да дам на отбора."

"Външният шум няма значение, но е хубаво да се пошегуваме малко. Винаги съм казвал, че феновете плащат парите си, работят цяла седмица и спестяват, за да дойдат на мачовете на Реал Мадрид и да ни подкрепят, така че имат право да казват каквото искат. Това беше представянето, което трябва да показваме по-често за нашите фенове", завърши Белингам.

