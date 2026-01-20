Клоп отново попиля Реал Мадрид: Бих ги посъветвал да бъдат реалисти! Ако си мислят, че могат да подпишат с Пеп...

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп отново се изказа критично по адрес на испанския колос Реал Мадрид и последните решения, които взе клубното ръководство. Германецът, който усилено е спряган за треньорския пост на "Сантяго Бернабеу", направи ново изказване, с което даде ясно да се разбере, че няма намерение да работи в Реал при настоящия климат. Клоп вече на няколко пъти критикува Реал заради решението да уволни Шаби Алонсо, а сега продължи с коментар по темата.

Реал уволни Алонсо без да има представа кой ще го замести

"Бих посъветвал ръководството на Реал Мадрид, когато уволняват треньор, да имат представа кой ще бъде неговият наследник", заяви Юрген Клоп. А след това добави: "И да бъдат реалисти. Ако мислят, че могат да подпишат с Пеп, бих казал, че шансовете не са особено големи."

Шаби Алонсо бе освободен от поста след загубата от Барселона на финала за Суперкупата на Испания, когато "кралете" до последно имаха своите шансове да изравнят, но късметът не ги споходи. На другия ден Реал обяви, че се разделя с Алонсо, а на негово място бе назначен Алваро Арбелоа. Той пък имаше кошмарен дебют, след като Реал Мадрид отпадна от Купата на Краля.

Малко след това се появиха и спекулациите, че Клоп може да поеме Реал, но той разсея съмненията с остър коментар. "На първо място, мисля, че уволнението на Шаби Алонсо е още един знак, че в момента там нещо не е съвсем наред", каза по-рано германецът, чието пълно мнение може да прочетете в линка по-горе.