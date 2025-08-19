Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Обрат: "Сигурен напускащ" реши да остане в Ливърпул

Един от футболистите, за които се смяташе, че със сигурност ще напуснат Ливърпул през това лято, взе решение да остане на "Анфийлд". Става въпрос за Федерико Киеза - трансферното разочарование на миналия сезон, който сега е убеден, че иска да се наложи в състава на Арне Слот. Трансферното гуру Фабрицио Романо съобщава, че Киеза и неговият агент са информирали Ливърпул за ясното си желание да останат в отбора на английския шампион.

Федерико Киеза обмисляше да напусне Ливърпул през юни и юли, когато "червените" отхвърлиха няколко оферти за Луис Диас, а освен това италианецът беше оставен извън азиатското турне на отбора. Присъствието на колумбиеца в състава на Слот означаваше, че Киеза едва ли ще помирише терен. С продажбата на Диас на Байерн Мюнхен обаче се освободи едно място на левия фланг, което Киеза смята да използва максимално.

Киеза се включи много силно в първия мач от новия сезон на Висшата лига, когато влезе от резервната скамейка срещу Борнемут и се превърна в герой за мърсисайдци, отбелязвайки попадението за 3:2. Очаква се Слот да разчита на Киеза като резервна опция, а и изглежда, че в Ливърпул не планират привличането на друг флангови футболист. Все пак на "Анфийлд" може да пристигне Александър Исак, което допълнително ще засили конкуренцията в нападение.

А междувременно Ливърпул продаде още едно позабравено крило, и то за 30 милиона евро, с което изходящите трансфери на "червените" през това лято вече надхвърлят 200 млн. евро.

Стефан Йорданов
