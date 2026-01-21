Официално: Българин ще играе за 4-кратен шампион на Германия

4-кратният шампион на Германия Кайзерслаутерн представи официално новото си попълнение Атанас Чернев. Роденият в Пловдив снажен бранител преминава под наем до края на сезона от португалския елитен клуб Ещрела Амадора. Българинът, който е юноша на Ботев Пловдив, има опит в испанския футбол по време на престой под наем в отбора на Хетафе до 19 години. Чернев може да се похвали с 15 мача за националния отбор на България до 21 години и два мача за мъжката селекция.

Атанас Чернев ще играе в Кайзерслаутерн

„С подписването на договора с Атанас Чернев успяхме да подсилим защитата си с играч, който много добре отговаря на желания от нас профил. Той е талантлив, със силен удар с глава и е агресивен играч, а благодарение на физическите си качества ще се адаптира лесно. Също така притежава и физическо присъствие, важно за нашия стил на игра. Въпреки че играе предимно като централен защитник, той има необходимата гъвкавост, за да бъде разгърнат в цялата отбранителна иния“, каза спортният директор на ФКК Марсел Клос по повод трансфера.

добре дошли, Atanas! 🇧🇬



Der FCK verpflichtet den bulgarischen Nationalspieler Atanas Chernev. Herzlich willkommen am #Betze! 👹



„Когато се появи възможността да се присъединя към Кайзерслаутерн, не ми се наложи и да се замисля. Мога да докажа способностите си тук с амбициозен отбор в много силна лига и това искам да покажа на терена. Проведох добри разговори със спортния директор и треньора, което допълнително ме убеди, че тук мога да се развивам както спортно, така и личностно“, обясни Атанас Чернев относно трансфера си.

Кайзерслаутерн в момента се намира на 5-о място във Втора Бундеслига, като има 30 точки след 18 мача и изостава на 8 от лидера Шалке’04 и на 4 от следващите два тима Елферсберг и Дармщат. В момента Чернев става третият българин във второто ниво на германския футбол след Фабиан Нюрнбергер (Дармщат) и Лукас Петков (Елферсберг).

