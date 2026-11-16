Юрген Клоп призова за смяна на Инфантино и коментира възможността Арсен Венгер да оглави ФИФА

Селекционерът на Германия Юрген Клоп изрази мнението си за сагата около президента на ФИФА. Както е известно, Джани Инфантино е подложен на сериозен натиск заради начина си на управление и влиянието на американския президент Доналд Тръмп. Освен това, Инфантино предложи план за продажба на дялове от световното първенство с участието на частни инвеститори, включително семейство Кушнер, което предизвика недоволство. По тази причина мнозина се надяват той да бъде свален от власт на предстоящите президентски избори през март 2027 година.

Клоп за Инфантино: Следващият президент ще се справи по-добре

Клоп изрази мнение, че промяната е необходима и призна, че ситуацията е още по-лоша отколкото при предния президент Сеп Блатер. Блатер подаде оставка в позор през 2015 година на фона на обвинения в корупция, включително твърдения, че е търсил да купи гласове за президентския си пост. На негово място застана Инфантино. По този повод Клоп заяви: "Следя футбола от много години. Има хора, които са много по-запознати с тази тема от мен. Но мисля, че повечето хора вече са съгласни, че промяна би имала голям смисъл. Не мислех, че нещата могат да станат по-лоши след Сеп Блатер, но някой е успял да направи точно това."

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Клоп добави: "Що се отнася до Джани Инфантино, със сигурност следващият човек, който ще дойде на негово място, ще се справи по-добре. Има хора, които наистина се интересуват от бъдещето на футбола - хора, които не се ръководят от финансови интереси. Ако някой такъв се кандидатира, ако някой такъв стане президент, мисля, че това би било значително подобрение. Със сигурност има хора, които дълбоко се интересуват от бъдещето на футбола и нямат финансови интереси в него."

Следващите избори за президент на ФИФА ще се състоят през март 2027 г. Към момента само бившият швейцарски футболист Рамон Вега и японецът Козо Ташима са обявили намерението си да се кандидатират срещу Инфантино. Очаква се в следващите дни и УЕФА да издигне своя кандидат, като се споменава името на Арсен Венгер. Клоп не коментира другите кандидати, но каза: "Чух нещо за Арсен Венгер. Не съм сигурен дали е вярно или не, но той е свестен човек."

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