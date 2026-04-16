Огромен удар за фаворита Франция - един от най-важните футболисти отпадна за Мондиал 2026!

16 април 2026, 14:52 часа 273 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ливърпул потвърди, че нападателят Юго Екитике е претърпял тежка контузия на ахилесовото сухожилие и ще пропусне остатъка от сезона, както и Световното първенство по футбол с националния отбор на Франция. Това е огромен удар за "петлите", които са сред основните фаворити за световната титла след победа на Мондиал 2018 и финал на Мондиал 2022. 

Юго Екитике ще пропусне Мондиал 2026

Нападателят трябваше да бъде сменен през първото полувреме на загубата във вторник в Шампионската лига от Пари Сен Жермен на „Анфийлд“, след като се подхлъзна на терена, а изследванията на контузията потвърдиха разкъсване на ахилесовото сухожилие.

Има опасения, че 23-годишният играч може да отсъства поне шест месеца, а в най-лошия случай отсъствието му може да продължи до девет месеца, но ще са необходими допълнителни изследвания, за да се определи срокът за възстановяването му.

Юго Екитике

Ливърпул потвърди в четвъртък: "Поради това Екитике ще отсъства през оставащите седмици от клубния сезон и няма да може да участва в Световното първенство с Франция това лято."

Дидие Дешан, селекционерът на Франция, заяви: "Юго е един от дузината млади играчи, които дебютираха в националния отбор през последните месеци. Той се интегрира перфектно в групата, както на терена, така и извън него. Тази контузия е огромен удар за него, разбира се, но и за френския отбор."

Стефан Йорданов
