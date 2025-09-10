Огромен удар за Пеп Гуардиола още на старта на сезона

Английският гранд Манчестър Сити стартира слабо новия сезон, допускайки две загуби в първите си три мача във Висшата лига. А сега мениджърът Пеп Гуардиола се сблъска с нов голям проблем. Наставникът на "небесносините" няма да може да разчита известен период от време на един от основните си играчи Омар Мармуш, който получи контузия на коляното по време на мач с националния отбор на Египет.

Омар Мармуш получи контузия в коляното

Мармуш се контузи при срещата на Египет с Буркина Фасо, която завърши при резултат 0:0 от световните квалификации за Мондиал 2026. Нападателят получи травма още в самото начало, като бе принудително заменен в деветата минута. Първоначално той опита да остане на терена, но се видя, че проблемът е сериозен и трябва да бъде заменен. Сега предстоят по-обстойни прегледи, за да се установи колко сериозна е травмата.

На този етап се знае, че има увреждане на връзката на коляното, което е предпоставка за много дълго отсъствие от терените. Ако Мармуш отпадне за по-дълъг период от време, Гуардиола вероятно ще трябва да заложи на Жереми Доку по левия фланг. Иначе египтянинът бе титуляр както срещу Тотнъм, така и срещу Брайтън - мачове, които бяха загубени от "гражданите". Той влезе и като резерва при победата над Уулвс с 4:0 в първия кръг.

