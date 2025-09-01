Финалист в Шампионска лига взе един от бранителите на Пеп Гуардиола

Защитникът на английския гранд Манчестър Сити - Мануел Аканджи, ще продължи кариерата си в италианския тим от Серия А - Интер. Това съобщава трансферното гуру Фабрицио Романо. Според информациите, Аканджи ще заиграе при финалиста в Шампионска лига от сезон 2024/25 под наем до края на сезона, като стойността на наема е 2 милиона евро. В договора му има и заложена задължителна клауза за откупуване, но тя е трудно изпълнима.

Интер привлече Мануел Аканджи от Ман Сити

Романо информира, че двата клуба вече са постигнали споразумение, като самият играч също е изразил готовност да продължи кариерата си в Интер. "Нерадзурите" може да бъдат задължени да закупят Аканджи за постоянно срещу 15 милиона евро, ако бъдат изпълнени определени условия, които Романо счита за трудно осъществими. 30-годишният швейцарски бранител ще има шанс за повече изяви в Интер, тъй като в Сити конкуренцията е по-голяма.

Иначе Аканджи бе свързван и с още няколко клуба, сред които Милан и Тотнъм. Той обаче избра да облече екипа на Интер. Защитникът е бивш футболист на Базел и Борусия Дортмунд, като бе привлечен на "Етихад" за около 15 млн. паунда. Той е национал на Швейцария от 2017 година насам, като е сред най-опитните футболисти на "кръстоносците".

