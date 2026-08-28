Олимпийски шампион с Аржентина е новият треньор на Меси в Интер Маями

Интер Маями постигна договорка с аржентинския специалист Кристиан Алберто „Кили“ Гонсалес, който ще поеме треньорския пост в клуба. 52-годишният наставник ще започне официално работа, след като получи необходимите разрешения за трудова дейност.

Кили Гонсалес има сериозен опит като футболист

Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



🔗 https://t.co/sVo3Bl8zAM pic.twitter.com/aX5xqNOyXB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2026

До пристигането на Гонсалес и неговия щаб Лионсел Меси и компания временно ще бъдат водени от Гилермо Ойос. От Интер Маями изразиха благодарност към специалиста за готовността му да поеме състава в преходния период и за отдадеността му към клуба.

Последният отбор, който Гонсалес е водил, е Платенсе. Аржентинецът бе начело на тима в периода от юни до октомври 2025 година. В треньорската си кариера той е работил още в Росарио Сентрал и Унион Санта Фе.

Гонсалес има сериозна кариера и като футболист. Като играч той е носил екипите на Интер Милано, Валенсия, Сан Лоренсо, Росарио Сентрал, Сарагоса и Бока Хуниорс. С екипа на Аржентина печели златен медал от от Олимпийските игри в Атина през 2004 година.

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