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Олимпийски шампион с Аржентина е новият треньор на Меси в Интер Маями

28 август 2026, 12:25 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Олимпийски шампион с Аржентина е новият треньор на Меси в Интер Маями

Интер Маями постигна договорка с аржентинския специалист Кристиан Алберто „Кили“ Гонсалес, който ще поеме треньорския пост в клуба. 52-годишният наставник ще започне официално работа, след като получи необходимите разрешения за трудова дейност.

Кили Гонсалес има сериозен опит като футболист

До пристигането на Гонсалес и неговия щаб Лионсел Меси и компания временно ще бъдат водени от Гилермо Ойос. От Интер Маями изразиха благодарност към специалиста за готовността му да поеме състава в преходния период и за отдадеността му към клуба.

Последният отбор, който Гонсалес е водил, е Платенсе. Аржентинецът бе начело на тима в периода от юни до октомври 2025 година. В треньорската си кариера той е работил още в Росарио Сентрал и Унион Санта Фе.

Гонсалес има сериозна кариера и като футболист. Като играч той е носил екипите на Интер Милано, Валенсия, Сан Лоренсо, Росарио Сентрал, Сарагоса и Бока Хуниорс. С екипа на Аржентина печели златен медал от от Олимпийските игри в Атина през 2004 година.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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