Русия скърби за починалия военнопрестъпник Ратко Младич

Докато голяма част от света изрази солидарност с близките и наследниците на жертвите на починалия босненско-сръбски генерал Ратко Младич, руското посолство в Сърбия обяви, че скърби за „Касапина от Босна“. Бившият командир на армията на босненските сърби беше осъден на доживотен затвор от Международния наказателен трибунал в Хага за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. "Във връзка със смъртта на генерал Ратко Младич изразяваме искрените си съболезнования на семейството му и близките му", написаха в социалните мрежи от руската дипломатическа мисия в Белград.

Избиване на 8000 мъже и момчета в Сребреница

Младич беше признат за виновен в геноцид за това, че лично е ръководил избиването на 8000 мъже и момчета в анклава Сребреница, за който се смяташе, че е под защитата на ООН, като част от кампания за прогонване на мюсюлманите по време на войната в Босна (1992-1995).

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🇷🇺 В связи с кончиной генерала Ратко Младича выражаем искренние соболезнования его родным и близким.



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🇷🇸 Поводом смрти генерала Ратка Младића изражавамо искрено саучешће његовој породици и најближима. pic.twitter.com/T7xHT6DOik — Посольство России в Сербии (@AmbasadaRusije) August 27, 2026

Ратко Младич е починал в центъра за задържане на ООН в Хага на 84-годишна възраст.

През 2021 г. трибуналът на ООН в Хага отхвърли обжалването му срещу доживотната присъда от 2017 г. за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната, а малко преди смъртта му трибуналът отново отказа да го освободи.

Младич, който прекара десетилетие в бягство преди залавянето му през 2011 г., беше военното лице на брутално трио, водено от политическа страна от бившия югославски президент Слободан Милошевич и бившия лидер на босненските сърби Радован Караджич.

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