Призоваха звезда на Реал Мадрид да напусне, след като Моуриньо го закотви на пейката

Бъдещето на една от звездите на Реал Мадрид продължава да бъде под въпрос. Става въпрос за Трент Александър-Арнолд, който е принуден да вземе важно решение едва след два мача от началото на мандата на Жозе Моуриньо като треньор на "кралете". От началото на сезона португалският специалист залага на новия десен бек Дензъл Дъмфрис. Междувременно Трент, който напусна Ливърпул по спорен начин, за да се присъедини към Реал миналото лято, бе пуснат в игра за 10 минути преди края на мача от първия кръг.

Бъдещето на Александър-Арнолд в Реал Мадрид е под въпорс

По време на втория мач на мадридчани в Ла Лига англичанинът беше принуден да гледа от пейката. Остава да се види дали престоят на Александър-Арнолд под ръководството на Моуриньо, въпреки че до момента дните му в испанската столица не са преминали по план. 27-годишният футболист е записал седем асистенции и нито един гол в 36 мача за отбора. И въпреки че има договор с Реал до 2031 г., феновете в социалните мрежи смятат, че е време десният бек да се завърне във Висшата лига.

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"Фактът, че един от най-великите десни бекове във Висшата лига дойде в Реал Мадрид в Испания и беше изтласкан на резервната скамейка от полузащитник от Серия А, би трябвало да ви каже всичко за Висшата лига и за самия играч. Трент имаше шанса да стане най-великият десен бек в историята на Англия, но реши да предаде клуба, за който е играл от дете, заради парите", гласеше един от коментарите на феновете по време на двубоя на Реал с Реал Сосиедад, който Трент изгледа от пейката. "Александър-Арнолд сега се бори за мястото си, след като пристигна в Мадрид с голям шум, докато Дъмфрис дойде и веднага се утвърди като сериозен конкурент."

Един от коментарите пък гласеше: "Трент Александър-Арнолд унищожи своето наследство и загуби гарантирания си статут на легенда, преследвайки слава и пари. Един от най-големите таланти на десния бек за всички времена сега е сведен до резерва на Дъмфрис. Ако бях на негово място, щях да преместя планини, за да се върна в Ливърпул на всяка цена."

Трент може да направи изненадващ трансфер във Висшата лига

В изявление преди победата на Реал над Сосиедад експертът по европейски футбол Анди Брасел заяви, че преминаване под наем в Нюкасъл Юнайтед може да съживи кариерата на Александър-Арнолд, ако той не успее да се върне в Ливърпул. В интервю за talkSPORT Брасел каза: "Мисля, че е наистина трудно, защото става дума за отбор от Англия. Той би бил блестящ за Нюкасъл, които, преди да излязат и да купят Амир Дедич, определено търсеха десен защитник. Знам, че са похарчили много пари за Дедич и ще имат ограничени средства. Ако Александър-Арнолд можеше да бъде даден под наем на Нюкасъл за една година, той би се представил блестящо там, особено с темпото, с което разполагат."

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