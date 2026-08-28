Кабинетът "Радев":

660 евро минимална заплата: Василев предупреди за "капково напояване" за работещите

28 август 2026, 12:37 часа 484 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
660 евро минимална заплата: Василев предупреди за "капково напояване" за работещите

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев разкритикува остро предложеното увеличение на минималната работна заплата за 2027 г. Според него заложените от финансовия министър Гълъб Донев 660 евро са с 30 евро по-малко от сумата, която би се получила по действащата формула.

"Няма богата държава с евтин труд и ниски заплати", написа Василев във Facebook.

Повод за коментара му е обявеният от финансовото министерство разчет за минимална заплата от 660 евро през 2027 г. Сумата е изчислена по новата формула, договорена от правителството, синдикатите и работодателите. По старата формула минималното възнаграждение би достигнало около 690 евро. Още: Говорил е само за Гюров: Асен Василев не каза нищо за Кандев (ВИДЕО)

През тази година минималната заплата е 620.20 евро.

"Гълъб Донев току-що обяви, че работещите на минимална заплата ще получат 30 евро на месец по-малко по новата "прогресивна" формула, отколкото по формулата, която приехме през 2022 г. Пак с 30 евро на месец намалиха и всички пенсии, отпуснати след 1 юли. За да не се чувстват пренебрегнати другите работещи, планират да вдигнат и максималния осигурителен доход на 2400 евро. Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски. Явно след пенсионерите и майките работниците са новите олигарси", коментира лидерът на ПП.

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Новата формула за определяне на минималната заплата включва четири показателя, сред които и производителността на труда. Очакванията са тя значително да забави ръста на минималното възнаграждение през следващите години.

Между 2024 и 2026 г. минималната заплата нараства съответно с 19.6%, 15.4% и 12.6%. Според разчетите за следващите години увеличението ще бъде значително по-малко - 6.4% през 2027 г., 3% през 2028 г. и 4.4% през 2029 г. Още: ПП искат такситата да се движат в бус лентите, когато са с пътници (ВИДЕО)

Според Василев това е знак за промяна в модела на развитие на българската икономика.

"Тук стигаме до основната причина за съпротивата срещу вдигането на минималната работна заплата: смяна на мисленето и модела, на който беше изградена голяма част от бизнеса в България към 2021 г. Евтин труд. Няма богата държава с евтин труд и ниски заплати", посочва той.

По думите му по-високите възнаграждения трябва да вървят заедно с по-висока производителност, но България все още изостава от средноевропейските съотношения между заплащане и производителност.

Василев подчертава, че именно работодателите имат основната роля за повишаването на производителността - чрез по-ефективни производствени процеси, механизация, автоматизация и по-добър продукт, а не чрез конкуренция на база ниска цена на труда. Още: Асен Василев: Производителността на труда у нас е над средноевропейската, но заплатите остават по-ниски

Като пример той посочва български работник, който заминава за Германия.

"Български работник се качва на самолета от София до Франкфурт и изведнъж производителността на труда му скача от 20 евро на час на 73 евро на час. Нито е придобил нови умения, нито си е сменил навиците и мисленето за двата часа полет. Просто работи при по-добър производствен процес с по-добра механизация и автоматизация", заявява лидерът на ПП.

Според него спорът за минималната заплата не е въпрос на наследство от предишни управления, а на различна управленска философия.

"Прогресивна България иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и "капковото напояване" за работещите. Това е пагубно", смята Василев.

Той предупреждава, че винаги ще има държави, които могат да предложат по-ниска цена на труда.

"Доскоро беше Азия. След няколко години ще дойде ред на Африка. Успехът на българския бизнес и развитието на българската икономика минават през по-добър продукт и по-висока производителност", добавя Асен Василев.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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