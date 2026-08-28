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Жертвите на наводненията в Непал и Тибет са близо 500, спряха акцията заради преливащо езеро (ВИДЕО)

28 август 2026, 13:04 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Жертвите на наводненията в Непал и Тибет са близо 500, спряха акцията заради преливащо езеро (ВИДЕО)

Броят на загиналите в Непал е достигнал най-малко 489 души, съобщават официални източници, като информацията е факт над 48 часа след като внезапни наводнения опустошиха граничния район с Тибет в Хималаите. Непалското правителство оповести имената на 500 изчезнали чужденци, сред които 178 от Индия, 65 от САЩ и 33 от Великобритания. В Тибет са загинали поне петима души, а над 558 са в неизвестност, съобщават китайските държавни медии. Не е ясно дали най-новите данни се припокриват между двете страни.

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Китайските власти бяха спрели операцията по издирване и спасяване

Междувременно китайските власти са възобновили спасителните операции в близост до границата между Непал и Тибет, съобщават държавните медии, след като опасенията, че новообразувано езеро с покачващо се ниво на водата може да прелее, бяха прекъснали операциите.

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Срутен ледник е причинил огромната наводнителна вълна, съобщават местни власти. Вълната е отнесла къщи и пътища и е унищожила ключов граничен пункт между Непал и Тибет.

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Хуманитарен работник споделя пред BBC, че ситуацията в Непал е „хаос“, но вярва, че има надежда изчезналите „да бъдат намерени живи“.

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Свлачища Непал Тибет наводнения
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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