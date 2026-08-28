Жертвите на наводненията в Непал и Тибет са близо 500, спряха акцията заради преливащо езеро (ВИДЕО)

Броят на загиналите в Непал е достигнал най-малко 489 души, съобщават официални източници, като информацията е факт над 48 часа след като внезапни наводнения опустошиха граничния район с Тибет в Хималаите. Непалското правителство оповести имената на 500 изчезнали чужденци, сред които 178 от Индия, 65 от САЩ и 33 от Великобритания. В Тибет са загинали поне петима души, а над 558 са в неизвестност, съобщават китайските държавни медии. Не е ясно дали най-новите данни се припокриват между двете страни.

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Китайските власти бяха спрели операцията по издирване и спасяване

Междувременно китайските власти са възобновили спасителните операции в близост до границата между Непал и Тибет, съобщават държавните медии, след като опасенията, че новообразувано езеро с покачващо се ниво на водата може да прелее, бяха прекъснали операциите.

Nepal suspends rescue operations for 90 minutes over fears of a flood lake bursting



Authorities in Rasuwa district said the lake had begun overflowing its banks, while the water level in the river was rising. Local residents were urged to move to higher ground.



China also… https://t.co/QxD1AUiAES pic.twitter.com/o74J3WsIIQ — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026

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Срутен ледник е причинил огромната наводнителна вълна, съобщават местни власти. Вълната е отнесла къщи и пътища и е унищожила ключов граничен пункт между Непал и Тибет.

Хуманитарен работник споделя пред BBC, че ситуацията в Непал е „хаос“, но вярва, че има надежда изчезналите „да бъдат намерени живи“.

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