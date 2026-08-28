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Исторически срам! Кошмарен обрат изхвърли отбора на българин от Европа

28 август 2026, 11:50 часа 976 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Цървена звезда
Исторически срам! Кошмарен обрат изхвърли отбора на българин от Европа

Отборът на един от българските национали допусна срамен обрат на европейската сцена. Става въпрос за Цървена звезда, в чиито редици играе Кристиян Балов. Тимът отпадна безславно от Лига Европа и ще играе в Лигата на конференциите. "Звездашите" пропиляха аванс от три гола срещу Виктория Пилзен и загубиха с 1:5 като гост в плейофите за влизане във втория по сила турнир. Сръбският шампион победи чехите с 3:0 у дома в първия мач, но в реванша напълно се срина.

Кошмарен обрат изхвърли Цървена звезда от Лига Европа

Вдъхновените за обрат домакини поведоха още в 8-а минута чрез Принс Куабена Аду, но футболистите на Цървена звезда побързаха да сложат край на надеждите им с изравнително попадение, реализирано от Мирко Иванич три минути по-късно. Двата тима се оттеглиха при 1:1 на почивката, но през второто полувреме всичко, което можеше да се обърка за "звездашите", се обърка. Първо те допуснаха дузпа, която бе пропусната от Принс Аду, а в 54-а минута останаха с човек по-малко на терена заради червен картон на Осман Букари.

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Цървена звезда - Виктория Пилзен

Денис Вишински се разписа от бялата точка в 58-а минута, а малко след това Патрик Хрошовски върна надеждите на Виктория Пилзен. Въпреки това резултатът не се промени до края на редовното време. Тогава дойде чудото за чешкия тим. В последната минута от добавените съдията отсъди дузпа в полза на домакините, а Кристоф Кабонго бе точен и прати срещата в продължения. Малко след началото на Давид Кърчик подпечата обрата за Виктория Пилзен и класира своя тим в основната фаза на Лига Европа. Това беше огромно разочарования за Цървена звезда и Кристиян Балов, който дори не попадна в групата.

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Лига Европа Цървена звезда Виктория Пилзен Кристиян Балов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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