Исторически срам! Кошмарен обрат изхвърли отбора на българин от Европа

Отборът на един от българските национали допусна срамен обрат на европейската сцена. Става въпрос за Цървена звезда, в чиито редици играе Кристиян Балов. Тимът отпадна безславно от Лига Европа и ще играе в Лигата на конференциите. "Звездашите" пропиляха аванс от три гола срещу Виктория Пилзен и загубиха с 1:5 като гост в плейофите за влизане във втория по сила турнир. Сръбският шампион победи чехите с 3:0 у дома в първия мач, но в реванша напълно се срина.

Кошмарен обрат изхвърли Цървена звезда от Лига Европа

Вдъхновените за обрат домакини поведоха още в 8-а минута чрез Принс Куабена Аду, но футболистите на Цървена звезда побързаха да сложат край на надеждите им с изравнително попадение, реализирано от Мирко Иванич три минути по-късно. Двата тима се оттеглиха при 1:1 на почивката, но през второто полувреме всичко, което можеше да се обърка за "звездашите", се обърка. Първо те допуснаха дузпа, която бе пропусната от Принс Аду, а в 54-а минута останаха с човек по-малко на терена заради червен картон на Осман Букари.

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Денис Вишински се разписа от бялата точка в 58-а минута, а малко след това Патрик Хрошовски върна надеждите на Виктория Пилзен. Въпреки това резултатът не се промени до края на редовното време. Тогава дойде чудото за чешкия тим. В последната минута от добавените съдията отсъди дузпа в полза на домакините, а Кристоф Кабонго бе точен и прати срещата в продължения. Малко след началото на Давид Кърчик подпечата обрата за Виктория Пилзен и класира своя тим в основната фаза на Лига Европа. Това беше огромно разочарования за Цървена звезда и Кристиян Балов, който дори не попадна в групата.

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