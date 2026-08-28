Теодор Иванов: "Дадохме максимума, никой не очакваше да стигнем до тук"

ЦСКА загуби от ОФИ Крит и в реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа и с общ резултат 0:5 отпадна от турнира. "Червените" все пак ще играят в европейки клубен турнир - Лигата на конференциите. Централният защитник на "армейците" Теоедор Иванов даде интервю след края на срещата, в което даде своето мнение. Той сподели, че според него отбоорът е дал максимума от себе си.

Теодор Иванов: "Този отбор има доста добър колектив"

Ето какво каза Теодор Иванов: "Честно казано, може би не дадохме максимума от себе си. Това, което усетих от отбора – опитахме се, но не ни стигнаха головете най-вече. За мен този отбор има доста добър колектив. Надявам се сега в първенството и в Лигата на конференциите да покажем друго лице. Не може само да вярваш, трябва и да се покаже. Вярвахме, опитахме, но не всеки път се получава. Не мисля, че ОФИ е по-класен отбор. Особено в първия мач ние изпуснахме доста ситуации, докато те имаха четири удара и вкараха три гола.

За днес просто, както казах, ние изобщо нямахме такива опити, за да реализираме гол. Нямам обяснение, честно казано. За мен отборът се раздаде по същия начин, както с Карабах. Явно просто късметът е бил с другия отбор.

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"Борихме се много през последната година"

Със сигурност ни липсваха (б.р. Стефано Сенси и Мохамед Брахими). Те придават класа на нашия отбор. Щеше ми се и те да бяха на терена. Вероятно резултатът нямаше да е такъв. Преди година не мисля, че някой от феновете си е мислил, че днес ще сме тук. Борихме се много през последната година, успяхме да влезем и да играем в Европа, но не успяхме да изкачим последното стъпало. Аз се опитвам да давам всичко от себе си. Избрали са да ми дадат да съм втори капитан и се опитвам да го оправдая".

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