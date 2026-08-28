"Осоляване на бебета": Вековен обичай в България крие сериозна опасност за живота на новородените

Медицински специалисти в Турция предупреждават, че вековният обичай за "осоляване на бебета", който е разпространен и в България и се предава от поколение на поколение с цел предпазване от лоша телесна миризма и каляване на тялото, крие сериозни рискове за живота и здравето на новородените, съобщава вестник "Milliyet". Изданието се позовава на експертното мнение на специалиста по детска спешна медицина доц. д-р Якуп Сьоютлю, който коментира възможните вреди от въпросната традиция.

Какво е "осоляване на бебето"

Снимка: Envato

Традицията води корените си от древната символика на солта като естествен консервант и пречистващо средство. В миналото, когато не е имало хладилници, солта се е използвала за съхраняване на храната, поради което сред хората се е установило вярването, че тя притежава стягащи и съхраняващи свойства.

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Според поверието, ако новороденото се осоли, в зряла възраст то няма да се изпотява прекомерно и няма да има тежка миризма на тялото, обяснява вестникът и уточнява, че приложението на традицията може да включва втриване на готварска или морска сол върху кожата на бебето, понякога смесена със зехтин, мед или билки; потапяне или поливане на детето с концентриран солен разтвор или пряко посипване със сол върху тялото, след което бебето се повива за определено време, преди да бъде изплакнато.

Въпреки че в народните вярвания обичаят се свързва с хигиена, издръжливост и защита от "зли очи", медицинските експерти са категорични, че физиологичната конструкция и кожата на новородените не е пригодена за подобни интервенции.

Какво казва медицината

Снимка: Envato

Специалистът Сьоютлю коментира пред изданието, че вековната традиция всъщност представлява заплаха за новороденото и че схващането за предотвратяване на телесната миризма няма научна основа, тъй като потните жлези и миризмата се определят от генетични и хормонални фактори, които се активират едва през пубертета. "Кожната бариера на новородените, и особено на недоносените бебета, е изключително тънка и чувствителна. В съчетание с голямото съотношение между повърхността на тялото и неговото тегло, нанесената сол се абсорбира директно и много бързо през кожата в кръвния поток", казва Сьоютлю.

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Специалистът предупреждава, че бъбреците на новороденото все още нямат развита висока филтрационна способност и не могат ефективно да изхвърлят излишния натрий чрез урината, а комбинацията от бързо абсорбиране и трудно изхвърляне на натрия води до критично повишаване на съдържанието на сол в кръвта и тежка дехидратация, пише БТА.

Турският специалист обръща внимание и на друга популярна, но вредна според него народна практика, която също е широкоразпространена в България - разтриването на бебето с вода с оцет, за сваляне на телесната температура. Според него, подобно на солта, оцетът дразни тънката кожа, може да се абсорбира в организма и не помага за трайното регулиране на телесната температура.

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Педиатрите съветват родителите да разчитат единствено на безопасна и съвременна грижа: къпане с хладка, чиста вода без агресивни химикали, поддържане на пъпната връв суха и чиста, кърмене и редовни консултации със лекар.