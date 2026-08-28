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Аморим преди дебюта на „Сан Сиро“: Ще бъде специален ден, знам каква е отговорността да бъда треньор на Милан!

28 август 2026, 13:20 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Аморим преди дебюта на „Сан Сиро“: Ще бъде специален ден, знам каква е отговорността да бъда треньор на Милан!

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим вярва, че домакинският му дебют на „Сан Сиро“ срещу Венеция в петък ще бъде „специален ден“. Португалецът беше назначен начело на Милан през юни - първата му треньорска роля, откакто напусна Манчестър Юнайтед в началото на годината. Първият официален мач на Аморим с Милан беше в Торино миналата неделя, където миланският гранд си осигури трите точки.

„Ще опитам да се насладя“

„Ще бъде специален ден. Знам каква е отговорността да бъда треньор на Милан, но ще се опитам да се насладя“, коментира Рубен Аморим на пресконференцията преди двубоя.

Милан

„Очаквам труден мач. Ще трябва да пресираме добре, да тичаме много и да използваме топката интелигентно. Трябва да избегнем големи спадове в представянето си, да намерим постоянство и да разберем, че ни е нужно време, за да се подобрим. Работим добре през седмицата и виждам много отдаденост от страна на футболистите“, каза още Аморим, цитиран от агенция ДПА.

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