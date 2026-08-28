Радев с нова версия за GPS заглушителя: "Отскубнали са го в последния момент"

След като дни наред премиерът, ДАНС, МВР и КРС обясняваха, че са открили мощен заглушител, засегнал дори самолетите, кацащи на летище София, Румен Радев представи нова версия за случая. Тя идва, след като прокуратурата обяви, че има доказателства за заглушаване на GPS сигнали, но самото устройство не е открито.

Според Радев са намерени само части от заглушаващото устройство, а останалите елементи са били премахнати в последния момент.

"Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на МВР, че са намерени елементи от заглушаващо устройство - не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно да бъдат намерени", заяви Радев в Струмяни. Още: Цветан Цветанов говори за възхода на Таки и Ами от времето на Борисов

Президентът намекна и за възможно изтичане на информация от службите, което е позволило на извършителите да премахнат устройството.

"Знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива на МВР и службите. Тече паралелен процес - единият е борба с тази организирана престъпност, а другият е борба вътре в МВР и в службите", каза Радев.

Той беше попитан дали според него някой отвътре е предупредил извършителите и така им е дал възможност да премахнат заглушителя.

"Не мога нещо да кажа", отговори Радев на въпроса дали подозира конкретен човек от службите. Още: Прокуратурата: Имало е заглушаване, но няма открит заглушител в "Драгалевци"

Премиерът, който беше на посещение в община Струмяни заради последиците от наводненията след обилните валежи, отказа да коментира политическите внушения.

"Нека тези политически саги ги оставим за София", заяви той.

Случаят със заглушаването на GPS сигнали започна на 21 август. Тогава Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Столичната дирекция на вътрешните работи обявиха, че са локализирали и неутрализирали в столичния квартал "Драгалевци" мощен заглушител.

Устройството се намирало в строго охраняван комплекс и според първоначалната информация е потискало GPS сигналите на територията на София, включително в района на летище София. Съобщено беше и че са били засегнати прелитащи над столицата самолети и телевизионни кули. Още: Дране за Таки, Ами и Малката Белинга: ДБ недоволства, че властта само драска по обвивката на мафията (ВИДЕО)

По-късно обаче прокуратурата обяви, че има данни за действително заглушаване, но при проверката не е открито цялото устройство.