Мечтаният нападател на Барселона е "объркан": И да си тръгне от Атлетико, няма да е към "Камп Ноу"

От началото на летния трансферен прозорец Барселона има една цел за централния нападател. Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид. "Дюшекчиите" обаче излязоха с ясна позиция - дори и да се стигне до продажба на Алварес, то тя няма да бъде на някой от преките конкуренти в Ла Лига. Въпреки това каталунците не се отказаха от целта си. Появиха се информации, че дори аржентинецът иска трансфер само в Барселона и никъде другаде. Но последното изявление на главния спортен директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин за пореден път отряза "блаугранас".

"Той е страхотен човек"

Ето какво каза Марин пред "Movistar": "Хулиан наистина е много зле. Имаше хора, които се погрижиха да го измамят и да го объркат. Много съжалявам, защото работим с него от дълго време. Той е страхотен човек, голям професионалист и прекрасен футболист, но в момента е напълно объркан. Сега преминава през много труден период както в личен, така и в спортен план.

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"За да се конкурираш с най-големите, ти трябват големи футболисти"

Моето желание и лична мечта е той да остане при нас и да продължи да играе за Атлетико Мадрид. За да се конкурираш с най-големите, ти трябват големи футболисти, а Хулиан е такъв. Ако той стигне до извода, че е несъвместимо да бъде в Атлетико и в Мадрид, ще потърсим някаква алтернатива. Но тя никога няма да бъде Барселона".

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