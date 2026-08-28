Новият мениджър на Ливърпул не е доволен: "Нямаме необходимата бройка"

Мениджърът на на Ливърпул Андони Ираола се надява на "добри новини скоро" относно сделката по привличането на крилото на ПСЖ Брадли Баркола, но призна, че няма да е доволен, докато трансферният прозорец не затвори. Дългото преследване на основната цел на "червените" най-накрая приключва с принципно договорена трансферна сума от малко над 100 милиона паунда, а сделката включва допълнителни бонуси в размер на още 20 милиона паунда. Плановете са да бъде привлечен още един футболист на крилото.

Андони Ираола: "Но е очевидно, че се опитваме да се подобрим"

Андони Ираола не е изключва и ново попълнение в последния момент, ако се появи възможност. Специалистът също така призна, че не знае какво ще се случи и дори не може да гарантира, че играчи като Коди Гакпо, свързван с Тотнъм, ще останат в клуба. Относно Брадли Баркола, испанецът заяви: "Както знаете, опитваме се да подпишем с нов играч на тази позиция, но не можем да говорим за футболисти, които в момента не са наши. Но е очевидно, че се опитваме да се подобрим и да запълним или да се опитаме да запълним тази позиция, защото нямаме необходимата бройка. Надявам се скоро да имаме добри новини.

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"Ще се чувствам комфортно на 2 септември"

Трябва да бъдем търпеливи - дори аз самият - още четири или пет дни и тогава ще разберем. Ще се чувствам комфортно на 2 септември, когато ми кажат "Това сме ние, това са опциите, които имаме" и тогава можем да започнем да мислим за състезателите на тези позиции. Сигурен съм, че ако можем да се подобрим и в други области, ще го направим, но не знам как ще завърши пазарът". Ираола не изключи възможността за раздяла с някои от настоящите футболисти на тима преди края на сезона, като изглежда по-вероятно играчи като Федерико Киеза и Харви Елиът да си тръгнат преди Гакпо.

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