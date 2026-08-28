"Няма смисъл да мъчим футбола": Босът на ЦСКА 1948 призова ЦСКА да бъде закрит след погрома от ОФИ Крит

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов заля ЦСКА с подигравки след отпадането от Лига Европа. "Армейците" останаха на крачка от класиране в основната фаза на втория по сила европейски турнир. Те загубиха с общ резултат 0:5 от гръцкия ОФИ Крит в плейофите на надпреварата. В първата среща отборът на Христо Янев бе победен с три гола, а в реванша в София не успя да постигне чудо и отстъпи с 0:2. Така ЦСКА ще продължи участието си в Лигата на конференциите.

Цветомир Найденов не спира с подигравките към ЦСКА

Веднага след мача Цветомир Найденов посвети няколко публикации в профила си във Фейсбук на отпадането на ЦСКА. Първо той заяви, че "само едно ЦСКА може да се противопостави на гръцките отбори", визирайки представянето на ЦСКА 1948 срещу Панатинайкос. Тимът от Бистрица се представи много достойно срещу този съперник. Първият двубой завърши 0:0, а в реванша в София "червените" стигнаха до продължения, но вратарска грешка ги изхвърли от Лигата на конференциите.

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Подигравките на Найденов продължиха дълго след последния съдийски сигнал. Един от най-паметните му коментари беше: "Ако ОФИ ни бият някога 0:5... закриваме... няма смисъл да мъчим футбола". След това той публикува снимка на треньора на ОФИ Христос Контис с думите: "Ице, дай пет", визирайки треньора на "армейците" Христо Янев и петте гола, които неговият тим допусна. Босът на бистричани продължи със снимка, направена с изкуствен интелект, на голмайсторите на ОФИ, които "спират интернета в Ловеч". "След шестела от Сепси, тоя петел от ОФИ си е напредък ….Приполенд, чувствай са!", гласеше следващият пост на Найденов. Той продължи серията си и на сутрина с музикален поздрав и цитиран коментар:

"Плейоф за Лига Европа. Намалят билетите на цени от 2015-та година, за ga oтидат повече хора - отидат 15 хиляди. Опънат хореография , с която ясно заявяват, че те избират кога да вярват. Гръцки анонимници им напълнят кошарата, накажат ги на терена, на трибуните ги надвикат. Междувременно в гостуващия сектор - повече хора от колкото на домакински мач на оранжевите. Кажат си "Вкараха ни повече голове от колкото на Левски" - тръгнат си в 80-та минута. Мача свършва - спира им интернета. Прибират се с маршрутки до Ловеч. Сложат си за вечеря малко пържени картОФИ. Лягат си - не могат да заспят от мъка."

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