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Млада звезда обясни защо избра Италия пред Реал Мадрид

11 септември 2026, 14:38 часа 656 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Млада звезда обясни защо избра Италия пред Реал Мадрид

Италианският Комо, който само допреди два сезона се състезаваше във втората дивизия на Италия Серия Б, направи дебюта си в Шампионска лига, като победи един от традиционните участници РБ Лайпциг с впечатляващото 4:1. Част от отбора, воден от Сеск Фабрегас, е юношата на Реал Мадрид Нико Пас, който беше обект на трансферни въртележки през лятото. След разгромната победа, той заяви, че е избрал именно Комо, защото вярва, че ще се равие найд-бре в италианския клуб.

Нико Пас: "Това беше историческа вечер"

Ето какво каза Нико Пас след победата на Комо в Шампионска лига: "Сметнах, че тук в Комо ще израсна най-много. Мисля, че взех правилното решение и се радвам, че го направих. Това беше историческа вечер. Изиграхме невероятен мач. Имахме огромно желание да играем в тази среща. Мисля, че подходихме по най-добрия начин. Много сме щастливи от представянето си".

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Нико Пас

Реал Мадрид си върна Пас и го продаде отново

А ето какво каза директно на Нико Пас легендата на италианския футбол Фабио Капело: "Изисквам много от теб и когато не се представяш изключително, не съм доволен. Тази вечер не се представи перфектно, можеш да дадеш още повече. Ти си моята мания". Нико Пас премина от Реал Мадрид в Комо през 2024 г. Тогава "кралете" заложиха откупна клауза за аржентинеца, в размер на 10 милиона евро, която важи смао за тях. Те я активираха през последния летен трансферен прозорец и Комо трябваше да плати 60 милиона евро, за да си върне Пас.

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Шампионска лига Реал Мадрид Комо Нико Пас
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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