Трансферна цел на Ман Юнайтед подписа дългосрочен договор с клуб от Висшата лига

Английският футболен национал Люис Хол подписа нов дългосрочен договор с Нюкасъл Юнайтед, с което слага край на спекулациите относно бъдещето си. През лятото 22-годишният ляв защитник бе трансферна цел на Манчестър Юнайтед, но до сделка между двата клуба така и не се стигна, а вместо това той ще остане на "Сейнт Джеймсис Парк" до 2031 г. Откакто пристигна от Челси през 2023 г., бранителят е изиграл 106 мача за "свраките", а в това време има и едно попадение.

Люис Хол: "Очевидно имам семейна връзка с клуба"

"Абсолютно удоволствие е да играя за този клуб и да представлявам привържениците. Знам колко много значи това за тях. Да мога да им нося щастие е много важно за мен. Очевидно имам семейна връзка с клуба, което е много важно за всички нас. Една от основните причини да играя е да карам семейството си да се гордее, знам колко много значи за тях да ме гледат да играя за Нюкасъл Юнайтед", заяви Люис Хол, цитиран от "BBC".

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Матиас Яйсле: "Той иска да се учи всеки ден"

Мениджърът Матиас Яйсле е доволен, че ще запази Хол в състава в дългосрочен план и го описа като много важен играч. "Неговият манталитет е точно това, което искаш от младите играчи. Той иска да се учи всеки ден и иска да бъде по-добър във всеки мач. Люис покрива терена по начин, по който много малко играчи могат. Той играе в защита по зрял и интелигентен начин, а техническото му ниво означава, че може да подкрепя отбора и напред по игрището", каза германският специалист. Към момента Нюкасъл заема шестото място във Висшата лига с 5 точки, а следващият мач на тима е гостуване на Лийдс Юнайтед в понеделник, 14 септември.

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