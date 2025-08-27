Отборът на бивш шеф на ЦСКА ще играе Шампионска лига! Носител на трофея отпадна безславно

Кипърският Пафос се класира за същинската фаза на Шампионската лига, след като завърши в реванша срещу сръбския гранд Цървена звезда 1:1. Преди седмица, кипърският тим, чийто шеф е бившият спортен директор на ЦСКА Кристиано Джарета, се наложи над съперника си в Белград с 2:1 и с общ резултат 3:2 продължава напред.

В Лимасол във вторник Цървена звезда поведе в резултата чрез Мирко Иванич след час игра и мачът отиваше към продължения, но минута преди края на редовното време бразилският нападател Жажа изравни за Пафос и вкара скромния кипърски тим в най-престижния турнир. Пафос наскоро привлече бившия защитник на Челси и Пари Сен Жермен Давид Луис.

Будьо/Глимт и Кайрат Алмати продължават напред

Норвежкият Будьо/Глимт очаквано продължи към Шампионската лига, след като загуби реванша с 1:2, но бе спечелил първия двубой с 5:0. Матиас Юоргенсен изведе норвежците напред в резултата и в Астрия, но тимът от Грац все пак успя да направи пълен обрат чрез попадения на Сийди Джата и Тим Оерман.

Реванши от плейофния кръг в Шампионската лига:

Пафос (Кипър) - Цървена звезда (Сърбия) - 1:1 (2:1)

Щурм Грац (Австрия) - Будьо/Глимт (Норвегия) - 2:1 (0:5)

Кайрат Алмати (Казахстан) - Селтик (Шотландия) - 3:2 след изпълнение на дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията (0:0)

днес:

Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Унгария) - (3:1)

Бенфика (Португалия) - Фенербахче (Турция) (0:0)

Брюж (Белгия) - Рейнджърс (Шотландия) - (3:1)

Копенхаген (Дания) - Базел (Швейцария) - (1:1)

* Заб: В скоби са посочени резултатите от първите мачове. / БТА

