Отборът на Роналдо писа отличен 6 на тима на Меси, меле и шедьовър в дербито (ВИДЕО)

През второто полувреме бразилският атакуващ полузащитник Талиска оформи своя хеттрик. Мохамед Кали Маран също записа името си сред голмайсторите. Суперзвездaтa Роналдо не взе участие в срещата, тъй като лекува контузия, докато 8-кратният носител на "Златната топка" Меси започна на скамейката и се появи в игра едва в 83-тата минута.

В средата на първата част при резултат 3:0 камерите показаха реакциите на Лео и Кристиано, като разделиха големия екран на стадиона на две. Съвсем логично португалецът демонстрира по-добро настроение и се усмихна от трибуните.

Друг любопитен момент се състоя в 40-ата минута на срещата. Съотборник на Меси влезе остро в единоборство с противник, но чисто според главната съдийка. По-твърдата игра разгневи футболист на Ал Насър, който извърши грубо нарушение отзад. Последва физическа и словесна саморазправа между състезатели и от двата тима. Треньорските щабове се принудиха да нахлуят на терена, за да разтърват разгневените си възпитаници.

This rivalry is still strong. Ronaldo smirk, Messi not looking away at the end pic.twitter.com/pyBrcrvUqq