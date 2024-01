Кристиано Роналдо каза тежката си дума: Не вярвам в "Златната топка" и наградите на ФИФА

“Мисля, че по някакъв начин “Златната топка” и наградите на ФИФА започват да губят стойност. Трябва да анализираме целия сезон. Не казвам, че Меси не заслужава наградата или Холанд, или Мбапе. Аз просто вече не вярвам в тези награди”, заяви Роналдо в интервю за португалския "Рекорд", цитиран от Sportal.bg.

“Не го казвам, защото спечелих наградата на “Глоуб Сокър”. Но има факти, цифри, които не лъжат. Ако се върнем назад и видим какво се случи в Манчестър Юнайтед и националния отбор, хората ме считаха за приключил. Но истината е, че останах концентриран и имах страхотен период в Ал-Насър. Затова вкарах 54 гола през 2023 г. Може да има такива, които ще кажат, че в Саудитска Арабия е по-лесно, но професионалистите във футбола знаят колко е трудно да се вкарват голове, независимо дали си в Саудитска Арабия или си в Италия, Испания или Португалия. Голът си е гол”, допълни португалската звезда.

