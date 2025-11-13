Радост в Мюнхен: Байерн предлага нов договор на един от най-важните си футболисти

Ръководството на Байерн Мюнхен е решило да предложи удължаване на договора на вратаря и клубна легенда Мануел Нойер с още една година, което би го оставило на „Алианц Арена“ до юни 2027-а, твърди германският вестник „Билд“. Световният шампион с Германия от 2014 година вече заяви, че иска да изчака, преди да вземе решение за бъдещето си, като преговорите предстоят през декември.

Мануел Нойер не спира да демонстрира класата си

Manuel Neuer will decide on extending his career beyond this season based on his physical condition. Bayern expect him to continue and are ready to offer a one-year contract, but Neuer plans to reassess around Christmas to see if he can handle the winter schedule, per… pic.twitter.com/FssYdDyzN5 — DSI_Football (@DSI_Football) November 13, 2025

39-годишният ветеран успя да запази мястото си в титулярния състав под ръководството на старши треньора Венсан Компани, доказвайки седмица след седмица, че все още е сред най-добрите на поста.

От Байерн са решени да осигурят оставането на Нойер в клуба и след предстоящото лято, тъй като от клуба са изключително доволни не само от представянето му, но и от значителните промени, които е въвел в ежедневието си, за да предотврати потенциални контузии. Вратарят се консултира с физиотерапевт всеки ден и се подлага на силови тренировки преди всяко отборно занимание.

„Не бързам и съм напълно спокоен. Много фактори играят роля. Въпрос на здраве, физическа форма и мотивация. Но също така и какво ще се случи с клуба през следващия сезон“, каза Мануел Нойер преди мача на мюнхенския гранд срещу Пари Сен Жермен от Шампионската лига по-рано този месец.

ОЩЕ: Край! Серията на Байерн от 16 поредни победи приключи