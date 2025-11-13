Любопитно:

Радост в Мюнхен: Байерн предлага нов договор на един от най-важните си футболисти

13 ноември 2025, 13:02 часа 277 прочитания 0 коментара
Радост в Мюнхен: Байерн предлага нов договор на един от най-важните си футболисти

Ръководството на Байерн Мюнхен е решило да предложи удължаване на договора на вратаря и клубна легенда Мануел Нойер с още една година, което би го оставило на „Алианц Арена“ до юни 2027-а, твърди германският вестник „Билд“. Световният шампион с Германия от 2014 година вече заяви, че иска да изчака, преди да вземе решение за бъдещето си, като преговорите предстоят през декември.

Мануел Нойер не спира да демонстрира класата си

39-годишният ветеран успя да запази мястото си в титулярния състав под ръководството на старши треньора Венсан Компани, доказвайки седмица след седмица, че все още е сред най-добрите на поста.

От Байерн са решени да осигурят оставането на Нойер в клуба и след предстоящото лято, тъй като от клуба са изключително доволни не само от представянето му, но и от значителните промени, които е въвел в ежедневието си, за да предотврати потенциални контузии. Вратарят се консултира с физиотерапевт всеки ден и се подлага на силови тренировки преди всяко отборно занимание.

„Не бързам и съм напълно спокоен. Много фактори играят роля. Въпрос на здраве, физическа форма и мотивация. Но също така и какво ще се случи с клуба през следващия сезон“, каза Мануел Нойер преди мача на мюнхенския гранд срещу Пари Сен Жермен от Шампионската лига по-рано този месец.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Край! Серията на Байерн от 16 поредни победи приключи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Мануел Нойер
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес