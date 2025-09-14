Отличен 6 за Барселона срещу Валенсия в Ла Лига! Лева се отпуши

Барселона разгроми Валенсия с 6:0 в двубой от четвъртия кръг на Ла Лига! Фермин Лопес, Рафиня и Роберт Левандовски блеснаха с по две попадения. 22-годишният испанец отбеляза единствения гол през първото полувреме, а останалите пет паднаха след почивката. Полският таран се появи на терена в 68-ата минута и се разписа за пръв път за "лос кулес" за този сезон. Каталунците събраха 10 точки на втората позиция - на от лидера Реал Мадрид.

