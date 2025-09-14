Войната в Украйна:

Отличен 6 за Барселона срещу Валенсия в Ла Лига! Лева се отпуши

14 септември 2025, 23:56 часа 140 прочитания 0 коментара
Отличен 6 за Барселона срещу Валенсия в Ла Лига! Лева се отпуши

Барселона разгроми Валенсия с 6:0 в двубой от четвъртия кръг на Ла Лига! Фермин Лопес, Рафиня и Роберт Левандовски блеснаха с по две попадения. 22-годишният испанец отбеляза единствения гол през първото полувреме, а останалите пет паднаха след почивката. Полският таран се появи на терена в 68-ата минута и се разписа за пръв път за "лос кулес" за този сезон. Каталунците събраха 10 точки на втората позиция - на от лидера Реал Мадрид.

 

 

 

 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Валенсия Ла лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес