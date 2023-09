Пак напрежение в Байерн: Мрънкането на Тухел изнервя шефовете

Според информациите шефовете на Байерн са крайно изнервени и недоволни от непрекъснатото мрънкане на треньора по време на трансферния прозорец. Германският специалист няколко месеца не спря да обяснява, че резервната му скамейка е къса и иска още футболисти.

Bayern bosses did not show understanding to Thomas Tuchel's latest statements that the squad was thin. Tuchel's constant public demands for a #6 had annoyed the people in charge, but in the end they accepted it and went for Palhinha. Now the fact that Tuchel is still going on…

&