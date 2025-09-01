Войната в Украйна:

Палач на Левски преминава в един от грандовете в английската Висша лига

01 септември 2025, 16:23 часа 209 прочитания 0 коментара
Френският нападател Рандал Коло Муани ще продължи кариерата си в английската Висша лига! Трансферното гуру Фабрицио Романо съобщава, че европейският шампион Пари Сен Жермен е постигнал споразумение с Тотнъм за преотстъпване на нападателя под наем до края на сезон 2025/26. До сделката се стигна, след като Коло Муани не попада в плановете на Луис Енрике, а самият играч е настоял да облече фланелката на "шпорите".

26-годишният Коло Муани е юноша на Нант, а по-късно преминава в Айнтрахт Франкфурт, където започва да привлича вниманието на големите европейски колоси. Именно с Айнтрахт той се превърна в "палач" на българския Левски, отбелязвайки попадение във вратата на "сините" при равенството 1:1 на националния стадион "Васил Левски" в квалификациите на евротурнирите, където в крайна сметка германците продължиха напред.

Иначе през 2023 г. Муани премина в ПСЖ, а през миналия сезон той бе пратен под наем в Ювентус, тъй като отново не попадаше в плановете на отбора. Сега нападателят ще опита късмета си във Висшата лига с екипа на Тотнъм. Любопитен момент от кариерата на Коло Муани е и финалът на Световното първенство по футбол в Катар през 2022 г., когато в заключителните секунди излезе сам срещу Емилиано Мартинес, но ударът му бе спасен от аржентинския страж.

Стефан Йорданов
