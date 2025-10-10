Пореден ас на Испания се контузи, отписват го за мача с България! Де ла Фуенте разкри точното му състояние

Войната в Украйна:

Родри, Дийн Хаусен, Ламин Ямал, Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Даниел Карвахал. Това бе списъкът с футболисти, на които националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте няма да може да разчита поради контузии. Сега обаче към гореизброените звезди се присъединява и атакуващият полузащитник на Барселона Дани Олмо, който изненадващо е получил травма на прасеца на левия крак и е под въпрос още преди първия мач на "Ла Фурия Роха" от паузата за националните отбори.

Де ла Фуенте даде пресконференция по-рано през деня, на която обясни: “Дани тренира цяла седмица, но дойде с лека умора и дискомфорт – днес участва в тренировката само 15 минути и не се чувстваше комфортно, затова му казахме да спре“. Решението, което е взето от щаба на националния тим на Испания, е Олмо да се прибере в Барселона и там да продължи лечение и възстановяване. Утре, когато играчът се отправи за каталонската столица, то останалата част от тима ще замине за Елче, където ще се състои срещата с Грузия, предава БТА.

Травмата на Дани Олмо е удар не само за "Ла Роха", но и за клубния му тим Барселона, чийто контузени футболисти се увеличават главоломно. Испания – Грузия ще се играе на 11-и октомври от 21.45 часа на стадиона в Елче, а на 14-и европейските шампиони посрещат България във Валядолид със същия начален час. Начело в група Е на Световните квалификации Испания е на върха с 6 точки, пред Турция и Грузия с по 3, а България е без актив.

 

 

