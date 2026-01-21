Пореден национал ще играе в Западна Европа

През последната седмица действията на трансферния прозорец бяха много активни, особено около футболисти от българския национален отбор. Росен Божинов премина от Антверп в Пиза срещу 5 милиона евро, като стана най-скъпият български защитник в историята. Друг централен защитник – Петко Христов, също може да премине в едно от топ 5 първенствата на Европа. А сега излезе информация и за още един национал – Атанас Чернев може да заиграе в Германия.

Атанас Чернев може да премине в Кайзерслаутерн

След като се появи информация, че Петко Христов може да осъществи трансфер в едно от топ 5 първенствата на Европа, сега „A BOLA“ твърди, че Атанас Чернев може да премине в Кайзерслаутерн. В момента централният защитник е футболист на Ещрела Амадора, а евентуален трансфер в германския клуб има потенциал да стане постоянен. Българският национал ще премине под наем до края на сезона в тима от второто ниво на футбола в Германия, като в договора ще има клауза за закупуване.

Атанас Чернев играе в Португалия от лятото на 2025 г.

Атанас Чернев е на 23 години и е юноша на Ботев Пловдив. Напусна „канарчетата“ със свободен трансфер през лятото на 2025 г. в посока Португалия. Откакто се присъедини към Ещрела Амадора, той е изигра 16 мача във всички турнири. И все пак изглежда, че Чернев ще продължи кариерата си в Германия. Кайзерслаутерн е на 5-то място във Втора Бундеслига и има всички шансове да се бори за промоция в елита.

