Производители в безизходица: Натиск за по-ниски цени и риск от загуба на пазари

Нашата продукция е нетрайна. Не можем да я задържаме повече от 1-2 дни. Ние сме безизходица и продаваме. Това казва производителят Иван Камбуров в ефира на Нова телевизия по повод обвиненията на земеделците, че част от търговските вериги ги натискат да намалят доставните цени. Това станало само ден след срещата с премиера за инициативата „Кошница с грижа”.

ОЩЕ: Пламен Абровски: Ако има нарушения по "Кошница с грижа", държавата ще реагира безкомпромисно

Според тях, когато не се съгласят с тези условия, те са изправени пред риска да бъдат прекратени доставките им към съответните търговски обекти.

"Получихме сигнали от производители, които споделиха, че са притискани от част от веригите, които участват в инициативата „Кошница с грижа” да намалят доставните цени. Това съвпада със заявеното на среща с премиера, че ще намалят за своя сметка с 15% цените на някои продукти. На следващия ден служители на част от тези вериги се обаждат и казват – ако намалите цената, ще купим вашата продукция, а ако не намалите – няма да я купим”, каза Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

От Министерството на земеделието вече са ги потърсили за повече информация.