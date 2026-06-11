Интензивни валежи и ниски температури: Лятото си отива за няколко дни

Още днес започва нахлуване на студен фронт и се очакват интензивни валежи. Този процес ще продължи и в петък, като ще обхване цялата страна. Това каза синоптикът Анастасия Стойчева в ефира на Нова телевизия. За петък също се очакват кодове за обилни валежи, като се очаква да обхванат по-голямата част от страната. Очакват се и градушки. В събота валежите спират.

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„Няма да вали непрекъснато. В този сезон валежите се изливат между 1 и 6 часа“, обясни тя.

Днес температурите все още ще са високи – около 30 и над 30 градуса. В петък обаче температурите ще са около 20 градуса, а на места и под 20 градуса. „Това не е нещо необичайно и е нещо нормално, когато вали проливен дъжд“, каза синоптикът.

Следващата семица също се очакват валежи.

Времето днес

След слънчевото начало на деня, в часовете следобед и преди полунощ ще има и валежи. Предупреждение за значителни количества, мощни гръмотевични бури е обявено в Западна и Централна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София – около 28 градуса.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20 и 25 градуса.