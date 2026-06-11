Набързо долната камара на руския парламент (Дума) прие на три четения закон, с който се увеличават в пъти различни руски държавни такси, касаещи мигранти. Това става ясно от информация на официалния сайт на Думата, а председателят ѝ Вячеслав Володин потвърди какво е прието.

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Според новия закон, таксите за мигранти ще се увеличат по следния начин:

12 пъти при кандидатстване за руско гражданство - от 4200 на 50 000 рубли

8 пъти при кандидатстване за разрешение за временно пребиваване - от 1920 на 15 000 рубли

5 пъти при кандидатстване за разрешение за постоянно пребиваване - от 6000 на 30 000 рубли

Освен това властите в Руската федерация ще увеличат таксата за издаване на разрешения за наемане на чуждестранни работници - до 15 000 рубли на служител

Отделно, Държавната дума забрани депортирането на чужденци, воювали в редиците на руската армия, ако те са търсени от правосъдието на родните им държави. Вече има немалко случаи на осъдени, защото са се били за "каузата" на руския диктатор Владимир Путин в Украйна.

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