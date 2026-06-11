"Не можем да вярваме в Иисус и да насърчаваме война": Папата отново критикува Тръмп

Християните не може да насърчават войната. Това заяви папа Лъв XIV в църквата "Саграда Фамилия" в Барселона. "Не можем да вярваме в Иисус и да изоставяме страдащите, плачещите и бягащите от мизерията", каза още той пред хилядите вярващи, сред които бяха испанският крал Фелипе Шести и съпругата му - кралица Летисия.

Pope Leo XIV fulfilled Barcelona’s dream: he blessed and inaugurated the Tower of Jesus Christ of the Sagrada Familia, making the iconic temple the tallest church in the world. Lights, music, and spectacular fireworks marked a historic night, coinciding with the centenary of the… pic.twitter.com/TIIuT2XawH — ChurchPOP (@Church_POP) June 11, 2026

През май папа Лъв разкритикува идеята за "справедлива война", която бе възприета от администрацията на американския президент Доналд Тръмп в контекста на конфликта с Иран.

Светият отец заяви, че тази "теория" твърде често е била използвана за оправдаването на всякакви войни.

Папата пристигна в "Саграда Фамилия", за да благослови новата ѝ кула, която я превърна в най-високата църква в света.

Преди това папа Лъв XIV осъди насилието срещу жени и призова психичното здраве да бъде приоритет в здравните системи по време на бдение, проведено пред около 40 000 души на Олимпийския стадион в Барселона.