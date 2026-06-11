Войната в Украйна:

"Не можем да вярваме в Иисус и да насърчаваме война": Папата отново критикува Тръмп

11 юни 2026, 7:08 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Не можем да вярваме в Иисус и да насърчаваме война": Папата отново критикува Тръмп

Християните не може да насърчават войната. Това заяви папа Лъв XIV в църквата "Саграда Фамилия" в Барселона. "Не можем да вярваме в Иисус и да изоставяме страдащите, плачещите и бягащите от мизерията", каза още той пред хилядите вярващи, сред които бяха испанският крал Фелипе Шести и съпругата му - кралица Летисия.

През май папа Лъв разкритикува идеята за "справедлива война", която бе възприета от администрацията на американския президент Доналд Тръмп в контекста на конфликта с Иран.

Светият отец заяви, че тази "теория" твърде често е била използвана за оправдаването на всякакви войни. 

Папата пристигна в "Саграда Фамилия", за да благослови новата ѝ кула, която я превърна в най-високата църква в света. 

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Преди това папа Лъв XIV осъди насилието срещу жени и призова психичното здраве да бъде приоритет в здравните системи по време на бдение, проведено пред около 40 000 души на Олимпийския стадион в Барселона.

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Доналд Тръмп Барселона Саграда Фамилия папа Лъв XIV
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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