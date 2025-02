Приключил? "Старият" Роналдо вкара 200 гола само между 35 и 40-годишна възраст!

Португалската футболна суперзвезда Кристиано Роналдо бе в основата на успеха на клубния си Ал Насър срещу Ал Уасл с 4:0 като домакин в предпоследен седми мач от груповата фаза на азиатската Шампионска лига. Роналдо вкара две от попаденията в двубоя, като с това той вече има 923 гола в кариерата си и се доближи още малко до заветната граница от 1000 гола. Освен това Роналдо записа и още едно уникално постижение: 200 гола между 35 и 40-годишна възраст!

Ал Насър откри резултата в 25-ата минута чрез Али Ал-Хасан. В края на полувремето Ал Насър получи дузпа, а Роналдо успя да прати вратаря в другия ъгъл, за да се разпише пред погледа на своя син, който бе на трибуните. След почивката Роналдо се възползва от асистенция на Садио Мане, за да вкара още едно попадение. Така той вече има 7 гола в 6 мача през 2025 година и доказва, че дори и на почти 40-годишна възраст се намира в отлична форма.

Роналдо успя да вкара своя гол №200 между 35 и 40-годишна възраст в последния възможен момент, тъй като след два дни - на 5 февруари, той ще навърши 40 години. Три минути след втория си гол Роналдо бе заменен. В края на мача пък влезлият като резерва Мохамед ал Фатил оформи крайното 4:0.

С победата Ал Насър вече има 16 точки на третото място в групата - на три пункта от лидера Ал Ахли и с равен актив с Ал Хилал, който е с мач по-малко. В последния си мач от груповата фаза Ал Насър ще срещне Персеполис, който се бори да запази място в топ 8, за да се класира за елиминационната фаза на турнира.

Cristiano Ronaldo reaches 200 goals since turning 35 on his last match before turning 40. pic.twitter.com/GQ8zfPDQTE